بدأت من صعيد عرفات.. 74 عاما على انطلاق الإذاعة السعودية

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قبل 74 عامًا، انطلق أول بث للإذاعة السعودية، من داخل خيم الحجاج على صعيد عرفات الطاهر، ناقلاً تلبيات الحجيج في ذلك، لتتطور من مجرد راديو خاص يزود الملك عبدالعزيز آل سعود بالمعلومات من المراكز والمدن الداخلية والأخبار الخارجية.

فكرة تأسيس الإذاعة

ولدت فكرة إطلاق أول إذاعة في المملكة من قبل الملك سعود بن عبدالعزيز، حينما كان ولي العهد في ذلك الوقت، حيث عرض فكرته على والده الملك عبدالعزيز بن سعود الذي وافق عليها، ومن ثم صدر مرسوم ملكي بتأسيس الإذاعة عام 1949.

وفي العام نفسه، وقعت المملكة عقدها مع “إنترناشيونال إلكترونيك كوربوريشن” المؤسسة الأمريكية التابعة للشركة العالمية للتلفزيون والتلغراف، بسفارة المملكة بالقاهرة.

وكان العقد ينص على تركيب نظام الإذاعة، إلى جانب تولي مسؤولية التشغيل والصيانة، ضمن مشروع يتألف من 16 مرسلة إذاعية منها اثنتان ذات موجة متوسطة، وثلاث ذات موجة استوائية، و11 ذات موجة قصيرة، بحيث تغطي المملكة وعددًا من الدول العربية المجاورة منها اليمن ومصر وسوريا ولبنان والعراق.

وتضمن المشروع إقامة غرفة المراقبة الرئيسية وأجهزة الإرسال في مدينة جدة مع إنشاء استديو آخر في مكة المكرمة بكامل أجهزته، بهدف تمكين الإذاعة من نقل برامج الحج وشعائره من عرفات ومنى.

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بداية البث في موسم الحج

وفي يوم عرفة من حج عام 1949، بدأ الإرسال الفعلي المستمر لإذاعة جدة، ليعد هذا اليوم بداية انطلاق أول إرسال إذاعي رسمي من مدينة جدة لأول مرة في تاريخ المجتمع السعودي.

وكانت المحطة تعمل على الموجة القصيرة ولا تتجاوز قوتها 3 كيلووات، واقتصرت في البداية على بث الأخبار الرسمية والبرامج الدينية مع إذاعة بعض الإنتاج الأدبي كالشعر والمقالة، فيما لم تكن تتجاوز مدة الإرسال ثلاث ساعات يوميًا.

وبمرسوم ملكي أصدره الملك سعود بن عبدالعزيز عام 1955، ليكون بمثابة المرسوم التأسيسي للإذاعة، أصبحت الإذاعة السعودية هيئة مستقلة مرجعها رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى ندب أحد الوزراء للإشراف على شؤون الإذاعة.

تعاقدات مع شركات ألمانية

شهدت الإذاعة تحسينات كبيرة بعد عدة سنوات من تأسيسها، لا سيما بعد تنفيذ وزارة المواصلات لمشروعات كبرى بهدف تطوير نظام الاتصالات الهاتفية والبرقية، إلى جانب تعاقد المملكة مع ثلاث شركات ألمانية، لإقامة محطة إرسال في جدة تبلغ قوتها 50 ألف واط.

وقبل انتهاء عام 1964، أقيم مجمع ضخم للإرسال جنوب شرقي جدة، يحوي جهازي إرسال على الموجة القصيرة قوة كل منهما 50 ألف واط، ومثلهما على الموجة المتوسطة بقوة 50 ألف واط و100 ألف واط، ما أسهم في حدوث تقدم كبير في مجال الخدمة التي تقدمها السعودية في المجال الإذاعي.

أول محطة إذاعية في الرياض

واستمر البث الإذاعي في المملكة منذ بدايته ولمدة 16 عامًا من استوديوهات جدة فقط، ليتم إنشاء أول محطة إذاعية في الرياض تضم جهازي إرسال على الموجة المتوسطة قوة كل منهما 600 ألف واط، حيث كانت فترات البث في المحطة الجديدة تستمر لمدة 16 ساعة يوميًا.

وبعدها بعام واحد، أنشئت محطة إذاعية ثالثة في الدمام تحوي جهاز إرسال قوته 100 ألف واط، والتي كانت تغطي منطقة الخليج العربي كاملة.

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توحيد البث الإذاعي

وخلال عام 1979 تم توحيد البث الإذاعي من محطتي جدة والرياض تحت اسم “إذاعة المملكة العربية السعودية” من الرياض، وذلك عبر برنامج بث مشترك يرسل لأكثر من 20 ساعة يوميًا.

وفي عام 1983، تم فصل إذاعة جدة عن إذاعة الرياض ليصبح هناك برنامج عام يبث من إذاعة الرياض وآخر يبث من إذاعة جدة.

ووصل بث الإذاعة إلى جميع مناطق المملكة والدول العربية المجاورة، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وشمال إفريقيا على موجات قصيرة ومتوسطة، فيما تبث برامجها عبر الأقمار “FM” وموجات الاصطناعية، التي تمكن المستمع من استقبالها عبر أجهزة التلفزيون الفضائي، إلى جانب الشبكة العالمية “الإنترنت”.