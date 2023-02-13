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بالفيديو.. لحظة اصطدام كويكب بالأرض واحتراقه في السماء
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بالفيديو.. لحظة اصطدام كويكب بالأرض واحتراقه في السماء

بالفيديو.. لحظة اصطدام كويكب بالأرض واحتراقه في السماء

بالفيديو.. لحظة اصطدام كويكب بالأرض واحتراقه في السماء
٠٣:٤٢:٣٧ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في مشهد فريد من نوعه، رصد السكان في جنوبي إنجلترا، لحظة احتراق كويكب صغير بعد دخوله المجال الجوي لكوكب الأرض.

وشوهد الكويكب، الذي أطلق عليه اسم “Sar2667″، والبالغ طوله مترًا، قبل الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت جرينتش اليوم الإثنين، فيما وثق الكثير من السكان الحدث الفريد بكاميرات هواتفهم المتحركة، وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ماذا قالت وكالة الفضاء الأوروبية؟ 

واعتبرت وكالة الفضاء الأوروبية، أن التنبؤ مسبقًا بدخول الكويكب المجال الجوي للأرض، “علامة على التقدم السريع في القدرات العالمية لاكتشاف الكويكبات”.

وكانت الوكالة قالت في وقت سابق إن “الجسم من المتوقع أن يصطدم بأمان” بالغلاف الجوي للأرض، بالقرب من مدينة روان الفرنسية”.

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كرة نارية

وقالت “منظمة النيزك الدولية”، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، إن الجسم دخل على بعد 4 كيلومترات من الساحل الفرنسي، وأحدث تأثير كرة نارية”.

يذكر أن آخر كويكب كان يُتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض، شوهد في السماء فوق أونتاريو في كندا، في نوفمبر من العام الماضي.

وفي يناير، كان كويكب بحجم حافلة صغيرة في مسار تصادم مباشر مع الأرض. ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون قد تفكك في الغلاف الجوي قبل الاصطدام.

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الكويكب Sar2667 المجال الجوي لكوكب الأرض جنوبي إنجلترا كويكب صغير

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