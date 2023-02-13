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لماذا تشكل “النودلز” خطرًا على أرواح الأطفال؟
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لماذا تشكل “النودلز” خطرًا على أرواح الأطفال؟

لماذا تشكل “النودلز” خطرًا على أرواح الأطفال؟

لماذا تشكل “النودلز” خطرًا على أرواح الأطفال؟
٠٣:١٨:٣٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

الشعيرية سريعة التحضير “النودلز” هي طبق منخفض التكلفة يتم تسخينه على الموقد أو في الميكروويف، هي سبب رئيسي للحروق بين الأطفال، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو الطبية.

درس الباحثون 790 حالة تعرض فيها الأطفال لإصابات الحروق بين عامي 2010 و 2020. ووجدوا أن 31 في المائة (245 مريضًا) يستخدمون الشعيرية سريعة التحضير.

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الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحروق

والأكثر من ذلك، أن الأطفال الذين قاموا بعملية الطهي دون رقابة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحروق، حيث تحدث 40 في المائة منها عندما يُتركون دون رقابة، وفقًا للدراسة التي نشرت بمجلة “الحروق”.

وقال كبير الباحثين، سيباستيان فرو، أستاذ الجراحة المساعد في جامعة شيكاغو في بيان: “حسب القصص المتناقلة، شعرت أن كل طفل آخر تمت استشارتنا بشأنه بسبب الحروق أصيب بسبب الشعيرية سريعة التحضير، لذلك أردنا الغوص في البيانات لمعرفة الاتجاه الحقيقي”.

وأوضح أن كمية الحرارة الناتجة عن تسخين “النودلز” يمكن أن تسبب حروقًا من الدرجة الثانية والثالثة لأي شخص، وخاصة الأطفال.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: “الأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل خاص بسبب أجسامهم الأصغر نسبيًا وبشرتهم الرقيقة”، وحث مقدمي الرعاية على مراقبة الصغار عند تحضير “النودلز” في المنزل.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأطفال السود في المناطق منخفضة الدخل كانوا أكثر عرضة للإصابة بالحروق مقارنة بأقرانهم، على الرغم من أن الدراسة لم تحدد مقدار الحروق.

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السائل النشوي

وقال الباحثون إن السائل النشوي الذي يتشكل عند طهي الشعيرية سريعة التحضير ثبت أنه يترك أنماطًا فريدة مقارنة بحرق الماء الساخن، ويمكن أن يؤدي إلى دخول المستشفى، مما يتطلب جراحة مثل ترقيع الجلد في الحالات الأكثر خطورة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الشعيرية سريعة التحضير للحرارة لكونها سببًا للحروق.

وجدت دراسة أجريت عام 2018 تم تقديمها في المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أنها بسبب لوحد من كل 5 حروق حروق تدخل الأطفال إلى الطوارئ سنويًا في الفترة بين عامي 2006 و 2016.

وفقًا لما أورده موقع “بازفيد نيوز” اكتشف الباحثون أن المنتجات كانت سبب أكثر من 9500 إصابة بالحروق بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عامًا. وكان الجذع هو أكثر المناطق التي تتعرض للحروق بشكل متكرر.

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السائل النشوي الشعيرية سريعة التحضير النودلز خطر على أرواح الأطفال

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