“مرور الجوف” يضبط قائِدَي مركبتين في طبرجل لارتكابهما 3 مخالفات

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ضبط مرور منطقة الجوف قائِدَي مركبتين ظهَرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفات منها “عكس اتجاه السير والسير دون لوحة أمامية وتعديل وإضافة على جسم المركبة” في محافظة طبرجل.

وأوضحت الإدارة أنه تم حجز مركبتيهما وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهما.

تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في منطقة الجوف.

وقالت “المرور” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إنه تم ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة طبرجل، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

إلقاء القبض على شخص تعمد إتلاف جهاز رصد آلي

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مرور منطقة الجوف، أنها تمكنت من القبض على شخص لتعمده إتلاف جهاز رصد آلي.

وأكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

في الوقت نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفا في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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