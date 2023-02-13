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مغادرة روسيا “فورًا”.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية بموسكو

مغادرة روسيا “فورًا”.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية بموسكو

مغادرة روسيا “فورًا”.. بيان عاجل من السفارة الأمريكية بموسكو
٠٣:١٣:٣٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

حثت السفارة الأمريكية في موسكو، المواطنين الأمريكيين على مغادرة روسيا فورًا.

وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: “لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها” للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو “مضايقات” من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وأضافت أنه “ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني”.

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إجراءات محتملة ضد مزدوجي الجنسية

وحسب البيان، فإن روسيا قد “ترفض الاعتراف بالجنسية الأمريكية لمزدوجي الجنسية، أو تمنع وصولهم إلى المساعدة القنصلية الأمريكية، أو تخضعم للتعبئة، أو تمنع مغادرتهم روسيا، و/أو تقوم بتجنيدهم”.

وسبق أن أصدرت السفارة الأمريكية في 28 سبتمبر من العام الماضي تحذيرًا مماثلا، حثت فيه مواطنيها على مغادرة روسيا طالما “لا تزال هناك فرص للقيام بذلك”.

ويهيمن التوتر على العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية غزو الأخيرة لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

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أوكرانيا السفارة الأمريكية في موسكو المواطنين الأمريكيين روسيا

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