أبرزها “المساجد والجوامع”.. تنبيه مهم بخصوص تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية

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أعلن الأمن العام تطبيق أحكام نظام “كاميرات المراقبة الأمنية” في المساجد والجوامع والوزارات والهيئات الحكومية والمنشآت النفطية والبتروكيميائية.

5 أماكن

ونشر “الأمن العام” إنفوجراف يوضح فيه أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يتم تطبيقها على الآتي:

1- المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة

2- المساجد والجوامع

3- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

4- المنشآت النفطية والبتروكيميائية

5- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه

وأضاف أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه

منشآت القطاع الخاص

وفي وقت سابق، ألزمت “وزارة الداخلية” منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية، وذلك للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبحسب القرار، فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات.

ويأتي هذا الشرط ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بالشرطة متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني.

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