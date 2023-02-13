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الزواج كان بعد 3 شهور.. شاب تركي يترقب مصير خطيبته تحت الأنقاض في مشهد مؤثر
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الزواج كان بعد 3 شهور.. شاب تركي يترقب مصير خطيبته تحت الأنقاض في مشهد مؤثر

الزواج كان بعد 3 شهور.. شاب تركي يترقب مصير خطيبته تحت الأنقاض في مشهد مؤثر

الزواج كان بعد 3 شهور.. شاب تركي يترقب مصير خطيبته تحت الأنقاض في مشهد مؤثر
٠٢:٠٨:١٥ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كان الشاب التركي أوزان يستعد لإتمام زفافه على خطيبته زينب (24 عامًا) خلال ثلاثة شهور، لكن الزلزال المدمر الذي وقع مؤخرًا في جنوبي تركيا قضى على حلمه في أن يجمعهما بيت واحد.

ولازالت زينب تحت أنقاض منزلها الذي تهدم بفعل الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش فجر يوم الإثنين الماضي، مخلفًا آلاف القتلى والجرحى، ومتسببًا في تدمير واسع بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة بتركيا.

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أوزان يجلس فوق ركام منزل خطيبته

وشوهد أوزان كما وثق مقطع فيديو نشرته فضائية “العربية”، يجلس فوق ركام منزل خطيبته حاملاً بيده قميصها، بينما ينهمر في البكاء حزنًا عليها، إذ لم يستدل على أي أثر لها حتى بعد ثمانية أيام من وقوع الزلزال.

ويرفض أوزان مغادرة المكان منذ اليوم الأول للزلزال، إلا أن مرور ثمانية أيام على الكارثة يضاءل فرصة الوصول إلى خطيبته. ومع ذلك لايبدو أنه فقد الأمل تمامًا في إمكانية بقائها على قيد الحياة.

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إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض بعد 176 ساعة

في الأثناء، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هطاي التركية، بعد 176 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وبعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ الإثنين، في إنقاذ سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية. وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

وفجر 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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