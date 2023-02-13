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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة
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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة
٠٢:٠٥:٥٠ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين استفسر عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن الدفعة مدفوعة.

 

وقال حساب المواطن ردًا على السائل: “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

3.7 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد بالدفعة 63

وقبل أيام، أودع البرنامج 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 148 مليار ريال

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

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