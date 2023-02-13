تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة
تواصل- فريق التحرير:
3.7 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد بالدفعة 63
وقبل أيام، أودع البرنامج 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 148 مليار ريال
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.
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