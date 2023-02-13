تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص دفعة فبراير: يجب مراجعة البنك فورًا بهذه الحالة

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، إنه يجب مراجعة البنك فورًا في حال كانت الدفعة مدفوعة ولم يظهر الدعم.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين استفسر عن سبب عدم نزول الدعم في حسابه رغم أن الدفعة مدفوعة.