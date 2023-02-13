“تقويم التعليم”: 3 أهداف رئيسية لـ “مؤشر ترتيب المدارس”

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن 3 أهداف رئيسية لـ “مؤشر ترتيب المدارس”، والذي يرتب المدارس بناء على نتائج الطلبة في الاختبارات التي تنفذها الهيئة

أهداف المؤشر

1- مساعدة أولياء الأمور لاختيار المدارس المتميزة لأبنائهم

2- تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتجويد أدائها التعليمي

3- التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب

في وقت سابق أعلنت الهيئة عن مواعيد التسجيل للجنسين في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* موعد التسجيل

* للطالبات:

يوم الإثنين 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

* للطلاب:

يوم الخميس 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

* موعد انتهاء التسجيل المبكر:

ينتهي يوم السبت 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م.

* فترة الاختبار

– الاختبار التحصيلي الأول:

– يوم الجمعة 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م إلى الثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

– الاختبار التحصيلي الثاني:

– يوم الخميس 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م إلى الإثنين 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م.

* طريقة التسجيل

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر يرجي الدخول على الروابط التالية:

– رابط التسجيل – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

– الإعلان – (اضغط هنا).

عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب