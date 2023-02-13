“تقويم التعليم”: 3 أهداف رئيسية لـ “مؤشر ترتيب المدارس”
تواصل – فريق التحرير:
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن 3 أهداف رئيسية لـ “مؤشر ترتيب المدارس”، والذي يرتب المدارس بناء على نتائج الطلبة في الاختبارات التي تنفذها الهيئة
أهداف المؤشر
1- مساعدة أولياء الأمور لاختيار المدارس المتميزة لأبنائهم
2- تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس لتجويد أدائها التعليمي
3- التطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب
في وقت سابق أعلنت الهيئة عن مواعيد التسجيل للجنسين في اختبار التحصيل الدراسي الورقي، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* موعد التسجيل
* للطالبات:
يوم الإثنين 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.
* للطلاب:
يوم الخميس 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.
* موعد انتهاء التسجيل المبكر:
ينتهي يوم السبت 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م.
* فترة الاختبار
– الاختبار التحصيلي الأول:
– يوم الجمعة 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م إلى الثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.
– الاختبار التحصيلي الثاني:
– يوم الخميس 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م إلى الإثنين 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م.
* طريقة التسجيل
للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر يرجي الدخول على الروابط التالية:
– رابط التسجيل – (اضغط هنا).
– المصدر – (اضغط هنا).
– الإعلان – (اضغط هنا).
عاجل.. “تقويم التعليم” تُعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب