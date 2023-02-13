إرسال 100 صورة.. “واتساب” يضيف خاصيتين طال انتظارهما

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كشف موقع “WaBetaInfo” التقني،” أن تطبيق “واتساب” سيسمح بإرسال أكثر من 30 صورة وزيادة حجم الفيديوهات، حسب “سكاي نيوز”.

وأوضح الموقع أن التحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة.

اختبار الميزة الجديدة

وقال إنه يجري حاليا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية “بيتا” من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.

وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة “واتساب” أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليا.

وتمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

في سياق مصتل، يعمل تطبيق “واتساب” على ميزة جديدة تستهدف المستخدمين الذين يعانون من إزعاج الرسائل الصوتية.

تحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب

وكشفت حسب مصادر متخصصة، أن آخر إصدار تجريبي من “واتساب” لهواتف آيفون يتضمن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب، وأنه سيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.

الميزة ستعمل على معالجة النصوص

وأوضح المتخصصون أن الميزة ستعمل على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم “واتساب”، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية.

وأكد الخبراء، أن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

كلمات قد تتسبب في حظر حسابك

في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة “الماركا” الإسبانية أنّ هناك بعض الكلمات التي تكون منافية مع الشروط التي وضعها مارك زوكربيرج مؤسس المنصة وتتسبب في حظر رقمك من تطبيق واتساب.

وأضافت “يجب أن تكون الرسائل على التطبيق لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة، ما يعني أنّه يجب الحرص على تجنب المحادثات التي تُحرض على الكراهية أو التمييز”.

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