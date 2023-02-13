“إسكان المدينة” تعلن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة عن بدء استقبال طللبات تصاريح إسكان الحجاج لموسم الحج للعام 1444هـ.

ودعت عبر حسابها في موقع “تويتر”، جميع الراغبين إلى سرعة التقديم لإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد.

اقرأ أيضًا:

من “الداخل والخارج”.. تعرّف على أعداد الحجاج في موسم 1444هـ

خطوات التقديم للحج

وفتحت وزارة الحج والعمرة الباب أمام المواطنين والمقيمين بالمملكة للتقديم في موسم الحج 1444، على النحو الآتي:

– الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة.

– اختيار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

– اختيار قائمة (حجز الخدمات) واختر (طلب حجز).

– أدخل عدد الحجاج والمدينة، واختر (برنامج الحج).

– تصفح البرامج المتاحة، واحجز في أحدها.

– إدخال أرقام الهوية للحجاج وتواريخ الميلاد.

– ادفع الفاتورة عن طريق سداد.

– يصدر تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.