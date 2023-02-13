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بالصور.. انقلاب مركبة بعد ارتطامها برصيف في حي الواحة بجدة

بالصور.. انقلاب مركبة بعد ارتطامها برصيف في حي الواحة بجدة

بالصور.. انقلاب مركبة بعد ارتطامها برصيف في حي الواحة بجدة
٠١:٢٥:٥٨ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور متداولة لحظة انقلاب مركبة بعد ارتطامها برصيف ثم انقلابها بحي الواحة في جدة.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن قائد المركبة لم يصب بأي أذى.

فيديو سابق لانقلاب سيارة في جازان

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لانقلاب سيارة من أعلى كوبري في جازان بأسرة بها رجال ونساء.

ووثق الفيديو انحراف السيارة عن مسارها لتنقلب بشكل غريب من على الكوبري في منطقة منخفضة حيث تعرضت لأضرار كبيرة.

وأظهر الفيديو نجاة أفراد الأسرة أمن الرجال والنساء والذين ظهروا يسيرون على أقدامهم بشكل طبيعي بعد الحادث.

فيما قام عدد من المتواجدين على الطريق بمساعدتهم والاطمئنان على من في السيارة، حيث بدا وقوف سيارات في المكان.

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