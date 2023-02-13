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4 حوادث غامضة من أمريكا إلى الصين.. معركة الأجسام الطائرة في السماء ترعب العالم

4 حوادث غامضة من أمريكا إلى الصين.. معركة الأجسام الطائرة في السماء ترعب العالم

4 حوادث غامضة من أمريكا إلى الصين.. معركة الأجسام الطائرة في السماء ترعب العالم
٠١:٢٠:٤٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

شهدت سماء الكوكب في غضون الـ 48 ساعة الماضية، أربعة حوادث غامضة أثارت الجدل والاستغراب.

جسم مجهول على الحدود الأمريكية الكندية

وقع أحدثها مساء الأحد، عندما أسقط سلاح الجو الأمريكي، جسمًا مجهولاً فوق بحيرة هورون على الحدود الأمريكية الكندية، في حادث هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري.

وأكدت وزارة الدفاع (البنتاجون) في بيان، أن الجسم كان من الممكن أن يؤثر على حركة الطيران التجاري، حيث كان يحلق على ارتفاع نحو ستة كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وأضافت أنه تم تحديد موقع الجسم لأول مرة، السبت، فوق مواقع عسكرية في ولاية مونتانا. وقال مسؤولو “البنتاجون” إنه لم يكن على متنه أحد، وكان ثماني الشكل، وتم إسقاطه بقذيفة من مقاتلة إف-16.

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خطوط خضراء مضيئة فوق سماء هاواي

كما رصدت خطوط خضراء مضيئة فوق سماء هاواي، غربي الولايات المتحدة.

وسبق أن تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في عام 2020 مقطع فيديو يظهر أضواء غريبة في سماء هاواي.

لكن أحد علماء الفلك من جامعة هاواي، ريتشارد وينسكوت أوضح وقتها أن “الجسم الغامض” الذي أضاء السماء فوق هاواي الأسبوع الماضي، هو في الواقع صاروخ انتهت مهمته في الغلاف الجوي الأرضي.

وتكرر جدل مماثل في العام الماضي، عندما أحدثت مرحلة صاروخ سبيس إكس المحتضرة “دوامة ليلية” غريبة ومذهلة في السماء فوق هاواي.

جسم مجهول فوق الأراضي الصينية

أفادت السلطات الصينية بأنه تم رصد جسم طائر مجهول فوق المياه بالقرب من مدينة ساحلية بشمال الصين بالقرب من بحر بوهاى.

وذكرت صحيفة “سوث تشينا مورننج بوست” الصينية، أمس الأحدأن السلطات المحلية أعربت عن استعدادها لإسقاطه.

وأرسل مكتب التنمية البحرية في تشينجداو رسالة إلى قوارب الصيد مفادها أنه تم اكتشاف جسم طائر مجهول في المياه بالقرب من ريتشاو وأن السلطات تستعد لإسقاطه.

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إسقاط جسم طائر فوق كندا

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أمس الأول السبت، إسقاط جسم طائر مجهول كان يحلق فوق شمال كندا، بعد يوم واحد من واقعة مشابهة في الولايات المتحدة.

وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأمريكية، مشيرًا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.

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