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لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما

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لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما

لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما

لهذه الأسباب.. أمانة الشرقية تغلق 9 محطات وقود وتصدر تحذيرا مهما
٠١:٣١:٣٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن إغلاق 9 محطات وقود بشكل جزئي في صفوى، لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات اللازمة.

وقالت الأمانة إنها رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع كفاءة التشغيل.

مخالفة لائحة التطوير المعدلة

وأضافت أن الملاحظات شملت عدم الالتزام بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعدم تركيب شاشات عرض أسعار الوقود، وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني.

ودعت أمانة منطقة الشرقية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق “بلدي” للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكدت أن فريق الرقابة تواصل أعمالها بهدف تطبيق الأنظمة الموضوعة والإلتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة.

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