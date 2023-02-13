حفاظا على الأطفال.. “التجارة ” تستدعي أكثر من 400 جهاز تلفاز ذكي لهذا السبب

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كشفت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن استدعاء 410 أجهزة تلفاز ذكي،(LG – 88 بوصة)، مع حاملات التثبيت الداعمة للشاشة.

وقالت الوزارة إن قرار الاستدعاء جاء على خلفية وجود احتمالية من تركيب الأرجل الحاملة بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى سقوط الجهاز وخطر التعرض للإصابة.

ودعت أصحاب الأجهزة إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة الفني، لفصل أرجل الحامل ووضع الجهاز في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال، أو استبدال الحامل مجانًا، إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدام الأجهزة المثبتة على الحائط.

كيا سبورتاج

في وقت سابق، استدعت الوزارة 2264 سيارة “كيا سبورتاج”، بسبب خلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يشمل سيارات من موديل 2014 إلى 2016.

وحثت الوزارة ملاك هذه السيارات إلى التواصل مع شركة “الجبر” التجارية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء نحو 9 آلاف من مركبات هيونداي، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

وأضافت أن الاستدعاء جاء “لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك”.

مركبات هيونداي

وشددت على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 604 مركبات لكزس “NX” 2022، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

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