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ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 37 ألفًا وتسجيل 2724 هزة ارتدادية
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 37 ألفًا وتسجيل 2724 هزة ارتدادية

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 37 ألفًا وتسجيل 2724 هزة ارتدادية

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 37 ألفًا وتسجيل 2724 هزة ارتدادية
١٢:٤١:٥٦ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت آخر إحصائيات رسمية، غير نهائية، اليوم الاثنين، أن الزلزال المدمّر قد سجل 37000 ضحية بين سوريا وتركيا، وفقًا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن تسجيل 2724 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع.

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نحو 32 ألف قتيل في تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 31.643 أشخاص.

5300 قتيل في سوريا

بينما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا إلى 1414. وقالت في بيان إن عدد المصابين زاد إلى 2349 شخصًا.

بدوره، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 5300 في سوريا، ما يقارب 3886 منها في مناطق المعارضة وحدها.

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آمال بإنقاذ ناجيين جدد

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد القتلى، وتأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجددًا، فقد أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.

وتابع: “لن ننهي مرحلة الإنقاذ من المناطق المنكوبة بدون أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين”، مشيراً إلى إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة عبر الطيران.

كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون “تي آر تي” التركي.

وأعلن نائب الرئيس أن مطار أنطاكية في محافظة هطاي جنوب تركيا أصبح متاحا لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، مشيرًا إلى أن مراكز الإجلاء تعمل بشكل “مكثف” لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة.

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تحذيرات أممية

في موازاة ذلك، ارتفعت التحذيرات الأممية من إمكانية انتشار بعض الأوبئة لاسيما الكوليرا. فيما أعلنت منظمة الصحة، السبت الماضي، أن عدد المتضررين من الزلزال المدمّر بلغ نحو 26 مليون شخص، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

ونبهت أيضاً إلى أن أكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

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