الأمم المتحدة: عمليات الإنقاذ بسوريا في نهايتها وهناك حاجة للملاجئ والغذاء

تواصل – وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن عمليات الإنقاذ بسوريا في نهايتها، وأن هناك حاجة للملاجئ والغذاء.

ووفقًا للمنظمة الدولية، فإنه سيتم نقل المساعدات من مناطق سيطرة النظام السوري إلى الشمال الغربي.

وكانت الأمم المتحدة أقرت بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري.

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الزلازل ضاعفت من الأزمات التي تواجه السوريين

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا وشمال سوريا، “ضاعفت من الأزمات التي تواجه السوريين”.

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وأضافت في بيان أنها تشعر بـ “حزن عميق” على سقوط عدد كبير من الضحايا في تركيا وسوريا، مضيفة أن “الوضع كان هشًا بالفعل، حيث تستضيف تركيا أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري”.

وتابعت: “طالما تعرضت المرافق الطبية في سوريا لضغوط تفوق طاقتها، وتضاعف هذه الزلازل من مواجهة السوريين”.

وأشارت إلى أن الزلازل “تمثل تحديا إضافية لوكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة”.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات وهزات ارتدادية عنيفة، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.