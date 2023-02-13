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شرطة “فيفا” تضبط مواطنا .. وهذا ما عثر عليه بحوزته

شرطة “فيفا” تضبط مواطنا .. وهذا ما عثر عليه بحوزته

شرطة “فيفا” تضبط مواطنا .. وهذا ما عثر عليه بحوزته
٠١:١٣:١١ م، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان، من القبض على مواطن بحوزته (272) كيلو جراماً من نبات القات المخدر.

وقال الأمن العام: القات كان مخبأً داخل مركبة يقودها، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.ل

في وقت سابق، ألقت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 155 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

عقوبة المخالفين

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة.

وكذلك غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية السعودية المملكة جازان شرطة جازان فيفا

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