تواصل الهدم والقتل.. استشهاد 48 فلسطينيًا على أيدي قوات الاحتلال منذ بداية 2023

تواصل – واس:

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 48 فلسطينياً، برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 48 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية هذا العام، بينهم تسعة أطفال وسيدتان.

وفي القدس المحتلة جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف في القدس، وهدمت وفق مركز معلومات وادي حلوة ثلاثة منازل اليوم، في قرية جبل المكبر، وتستعد لهدم منازل أخرى، بعد أن سلمت إخطارات بهدمها.

من جانبه أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 30 فلسطينياً أصيبوا بجروح ورضوض وحالات اختناق خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء تصديهم لعمليات الهدم في جبل المكبر.

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استشهاد فلسطيني في نابلس

واستشهد، صباح اليوم الاثنين، شاب فلسطيني، وجرح عدد آخر في عدوان قوات الاحتلال المستمر على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي تخلله محاصرة قوات الاحتلال لمبانٍ سكنية عدة، وإطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.

وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال، اليوم الاثنين، عددًا من المناطق بالصواريخ.

وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال غرب مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار في ممتلكات الفلسطينيين دون أن يتسبب بإصابات.

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هدم 3 منازل في القدس

وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ثلاثة منازل، في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال معززة بالجرافات اقتحمت قرية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وهدمت ثلاثة منازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة واعتقال عدد منهم.

في سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال اثني عشر فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.

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غارات على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على مواقع في قطاع غزة وأطلقت عدة صواريخ، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراضي ومواقع شمال وجنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في مدينة غزة، وتحديداً جنوب غربي المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

ودوت انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف على الأقل موقعاً وأرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعت أضرارا جسيمة به.

وتحلق طائرات الاحتلال الحربية في أجواء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة بين الحين والآخر، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع سماء القطاع.

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إدانة قرارات “الكابينت“

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في دولة الاحتلال “الكابينت”، وعدتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.

جاء ذلك ردا على مصادقة “الكابينت” بدولة الاحتلال، مساء أمس الأحد، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، بوصفها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.