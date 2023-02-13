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انخفاض أسعار الذهب عالميًا بضغط من الدولار المرتفع

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انخفاض أسعار الذهب عالميًا بضغط من الدولار المرتفع

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بضغط من الدولار المرتفع

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بضغط من الدولار المرتفع
١١:٥٥:٤٣ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، ومع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية غدًا الثلاثاء، بحسب “رويترز”.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1863.38 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة (06:53) بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1876.90 دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار 0.1 في المئة ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

في سياق متصل، انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 21.93 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 943.76 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1544.14 دولار.

أسعار الذهب في السوق المحلي 

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 13 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 224.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.62 ريال.

عيار 21 يسجل 196.28 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.28 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.85 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.16 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6976 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1570 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224.316 ريال.

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