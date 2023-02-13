إعلان أسماء 97 مرشحًا للوظائف الشاغرة بأمانة جدة.. رابط الاستعلام

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين والمرشحات للمرحلة الأولية المتقدمين لشغل (12) وظيفة.

وبلغ عدد المرشحين مبدئيًا (97) متقدمًا ومتقدمة على وظائفها المعلنة بتاريخ 11 / 07 / 1444هـ عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

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التواصل مع المرشحين لشغل الوظائف

وسيتم التواصل مع المرشحين والمرشحات عبر الرسائل النصية من خلال وسائل الاتصال المسجلة في نظام (جدارات) وذلك لتحديد موعد مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وأشارت الأمانة في حال عدم الحضور للمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوفًا منه أو منها عن رغبته في التوظيف.

وأوضحت أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح أو المرشحة؛ مبينة أن المقابلة الشخصية لا تعني القبول النهائي.

للاستعلام:

ربط الاستعلام – (اضغط هنا).

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الوظائف الشاغرة

وتشمل الوظائف: