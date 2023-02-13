اليوم.. بدء محاكمة المتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي

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تبدأ اليوم الاثنين، محاكمة المتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي بمدينة فيلاديفيا الأمريكية في أواخر الشهر الماضي.

ووقعت الجريمة يوم الاثنين 23 يناير، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، حيث قامت المتهمة نيكول ماري روجرز (19 عامًا) بطعن الغريبي (25 عامًا) مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

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أدلة على استخدام المتهمة بطاقته المصرفية

وكان عبدالله الغريبي، والد المجني عليه قال في مقابلة مع فضائية “العربية” إن محاكمة المتهمة بقتل نجله ستبدأ في 13 من فبراير، مشيرًا إلى أنه يملك أدلة على استخدام المتهمة بطاقته المصرفية في مدينة تبعد مدة ساعة كاملة عن محل إقامته، وهو دليل أوضح أنه سيستخدمه ضدها في المحاكمة.

وقال إنه بمراجعة حساب نجله تبين أن العملية الأخيرة الجارية عليه ظهرت يوم 24 من يناير، مما يعني أنها حصلت في يوم 23، وهو اليوم نفسه الذي شهد مقتل الغريبي.

وأشار إلى أن مكان العملية كان في نيوجيرسي، المتاخمة لفيلادلفيا، حيث إن والد الفتاة المتهمة بقتل نجله – وحسب الشرطة- يقيم هناك، لافتًا إلى أن العملية جرت على ماكينة مشروبات بمبلغ بسيط.

وأبدى شكوكًا في أن نجله هو من استخدمها، موجهًا أصابع الاتهام إلى الفتاة التي أجهزت عليه، لأن المسافة تستغرق 40 دقيقة ما بين السكن والمكان، وهو المكان نفسه الذي عثر عليها فيها تقود سيارة نزعت اللوحة الخلفية منها.

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مضايقات دائمة من جانب المتهمة

وفي المقابلة ذاتها، أكد الأب أن القاتلة كانت تحاول دومًا التقرب من نجله، عبر فتح أحاديث معه، ولكن لم يكن هناك مجال للجلوس معه، لأنه لم يكن يخرج من غرفته، حيث كانت غرفته على الممر وبها ردهة على الشارع بالدور الأرضي، وكان يقضي أغلب وقته هناك، وكلما مرَّت كانت تحاول فتح حديث معه.

وذكر إن أصدقاءه نجله قالوا إنه كان يشتكي منها، وليس مرتاحًا لتقربها منه، حيث كان واضحًا عليها أنها تسعى إلى هدف مالي، ولم يكن يرغب في التواصل معها، لكنها كانت تختلق الأعذار للتقرب منه، حيث قامت مرة بطرق باب غرفته والتعلل بأنها أغلقت باب غرفتها وتريد مساعدته.

وتابع الأب: “الوليد كان طيبًا ومتعاونًا، ولم يكن يشك بها. وفي يوم الحادثة كانت القاتلة تتجهز للخروج من السكن، ووضعت خطة بأن تستدرجه للدور الثالث، حيث غرفتها، وقالت له إن هناك أغراضًا تحتاج مساعدته فيها لتنزلها إلى سيارتها، ولأجل أن يرتاح من تطفلها الدائم عليه، صعد معها للدور الثالث الذي كان به غرفتان، وبينهما حمام مشترك، وعندما وصل الحمام ضربته الضربة الأولى في رقبته، حيث كانت تزن ما يقارب 90 كيلو وطولها حوالي 170 سنتيمتر، وهو أقصر منها، وطوله في 160 سنتيمتر ووزنه 50 كيلو جرامًا تقريبًا، وأدخلته الحمام، وسط مقاومة. ثم أكملت عليه بعدة طعنات ورمته في البانيو وخرجت، وأغلقت الحمام بالمفتاح”.

وأشار الأب إلى أنه عندما شعر الساكن بالغرفة المجاورة بالجريمة لم يخرج، لكنه اتصل بصاحبة المنزل، إلا أنها لم تكن موجودة، حيث أتت بعد ما يقارب من 5 -7 دقائق، وفي هذه الأثناء، قامت القاتلة بتنظيف المكان بالكلور، ونزلت لغرفة الوليد لسرقة المحتويات الثمينة، حيث كان يعشق الأجهزة، ولديه العديد من الجوالات وجهازي كمبيوتر، وبعض الأحذية الثمينة، آخرها حذاء اشتراه بما يقارب 700 دولار، وكلها اختفت من غرفته مع محفظته.

وأردف: “عندما عادت صاحبة المنزل أرادت فتح باب الحمام، إلا أنه كان مغلقاً فعرجت على غرفة القاتلة، ووجدتها تمسح الأرضية بالكلور، متحججة بأنها تنظف مخلفات كلبها قبل أن تغادر، وأخذت بقية أغراضها وغادرت”. وفي هذه الأثناء حاولت صاحبة المنزل معاودة فتح باب الحمام، إلا أنه لم يفتح معها، فجلبت المفتاح الاحتياطي وعندما دخلت وجدت الوليد غارقًا بدمائه، فاتصلت بالدفاع المدني والشرطة، وحاولت أن تنقذه بعملية إنعاش، إلا أنه كان قد فارق الحياة.