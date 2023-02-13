عاجل.. سفارة المملكة في نيوزيلندا تُحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير

تواصل – فريق التحرير:

حذرت سفارة المملكة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، المواطنين من إعصار (CycloneGabrielle)، مطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعلنت السلطات النيوزيلندية وصول الاعصار CycloneGabrielle اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها 160 كم/ساعة على الجزيرة الشمالية”.

وأضافت: يُرجى توخي الحيطة والحذر، حفظ الله الجميع.

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فيضانات قوية تسببت بمقتل أشخاص

وفي وقت سابق، تسببت فيضانات قوية اجتاحت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، التي تضم مليون ونصف نسمة تقريبا، ما يعادل ثلث سكان البلاد، في أضرار فادحة على مناطق واسعة من المدينة.

وأظهر مقطع فيديو، بثته قناة “الحدث”، مشاهد لقطار خارج عن مساره، بسبب قوة فيضانات اجتاحت أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، وتسببت في مقتل أشخاص، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

واجتاحت موجة من الطقس البارد، مؤخًرا، دولاً في أوروبا وأمريكا وسقطت الثلوج والأمطار الشديدة، مسببة فيضانات قوية، وخسائر فادحة في العديد من المدن.

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مقتل وإصابة العشرات

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات في الفلبين، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب الفيضانات التي عمت مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث، أن قرابة الـ30 شخصًا قتلوا بسبب الفيضانات، مؤكدًا أن الفيضانات ضربت مناطق مختلفة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. اقرأ أيضًا: مفاجأة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر التنحي عن منصبها فبراير المقبل

انقطاع الكهرباء عن نحو 50 مدينة

وحسب “سبوتنيك”، فإن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، أدت لتضرر ما مجموعه 1281 منزلاً، 369 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 50 مدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وتضرر أكثر من 200 طريق وأكثر من 50 جسرًا بسبب الفيضانات.

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