كيف تحصل على شهادة معتمدة من “جوجل” في التسويق الرقمي؟

تواصل – فريق التحرير:

يستخدم المتخصصون في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية المنصات المتاحة على شبكة الإنترنت للتواصل مع الماركات التجارية والمستهلكين.

وفي هذا البرنامج الذي توفره “جوجل”، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للعمل في أقل من 6 أشهر، دون اشتراط الحصول على درجة علمية أو امتلاك خبرة سابقة.

إدارة حملات التسويق الرقمي

ابدأ في المجالات المطلوبة للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية بشهادة احترافية من “جوجل”. تعلم كيفية إدارة حملات التسويق الرقمي وجذب العملاء وإشراكهم وقياس الأداء من خلال التحليلات.

المسميات الوظيفية

-المسوق الرقمي

-منسق التسويق

-أخصائي تحسين محركات البحث

-أخصائي البحث المدفوع

-أخصائي التسويق عبر البريد الإلكتروني

-مساعد التجارة الإلكترونية

-مخطط الوسائط

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ما الفائدة من تعلم التسويق الرقمي؟

ستتعلم مهنة جديدة في المجالات عالية النمو للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، في أقل من ستة أشهر، دون الحاجة إلى خبرة أو درجة علمية. تحتاج الشركات إلى التسويق الرقمي ومواهب التجارة الإلكترونية أكثر من أي وقت مضى.

يقول 86 في المئة من قادة الأعمال، إن التجارة الرقمية ستكون أهم طريق للنمو. وهناك 218 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة في هذا المجال المتنامي، براتب متوسط يبلغ 51 ألف دولار.

خلال الدورة، ستكتسب مهارات مطلوبة تعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين وتتعلم كيفية استخدام الأدوات والأنظمة الأساسية مثل Canva و Constant Contact و Google Ads و Google Analytics و Hootsuite و HubSpot و Mailchimp و Shopify و Twitter .

وستتعلم على يد خبراء متخصصين في “جوجل”، وستتاح لك فرصة إنشاء محفظتك الخاصة بمشاريع مثل شخصيات العملاء، وتقويمات وسائل التواصل الاجتماعي لعرضها على أصحاب العمل المحتملين.

وأفاد 75 في المئة من خريجي شهادة “جوجل كارير” في الولايات المتحدة أنهم لاحظوا تأثيرًا إيجابيًا على حياتهم المهنية في غضون ستة أشهر.

المهارات المكتسبة

تشمل المهارات التي ستكتسبها ما يلي:

-تطوير استراتيجيات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

-جذب العملاء وإشراكهم من خلال قنوات التسويق الرقمي مثل البحث والبريد الإلكتروني

-قياس تحليلات التسويق وتبادل الأفكار

-بناء متاجر التجارة الإلكترونية

-تحليل أداء التجارة الإلكترونية

– بناء ولاء العملاء.

تشمل المنصات والأدوات التي ستتعلمها:

Canva ، و Constant Contact ، وGoogle Ads ، و Google Analytics ، و Hootsuite ، و HubSpot ، و Mailchimp ، و Shopify ، و Twitter

من خلال استخدام مزيج من مقاطع الفيديو والتقييمات والأنشطة العملية، ستتعلم كيفية استخدام الأدوات والأنظمة الشائعة المطلوبة لوظيفة على مستوى المبتدئين.

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ماذا ستتعلم؟

-تعلُم أساسيات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لاكتساب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة

-جذب العملاء وإشراكهم من خلال قنوات التسويق الرقمي مثل البحث والبريد الإلكتروني

-قياس أداء التسويق من خلال التحليلات وتقديم الأفكار

-القيام ببناء متاجر التجارة الإلكترونية، وتحليل الأداء عبر الإنترنت، وزيادة ولاء العملاء

ما هي الشهادة المهنية؟

سواء كنت تتطلع إلى بدء مهنة جديدة، أو تغيير مهنتك الحالية، فإن الشهادات المهنية على “كورسيرا” تؤهلك للعمل.

التدريب العملي على المشاريع

قم بتطبيق مهاراتك من خلال المشاريع العملية، وقم ببناء محفظة تعرض استعدادك الوظيفي لأصحاب العمل المحتملين. ستحتاج إلى إنهاء المشروع (المشاريع) بنجاح للحصول على شهادتك.

احصل على شهادة مهنية

عندما تكمل جميع الدورات في البرنامج، ستحصل على شهادة، بالإضافة إلى تهيئة الوصول إلى موارد الدعم الوظيفي للمساعدة على بدء حياة مهنية جديدة.

ويوجد شركاء توظيف يمكنهم الوصول إلى بيانات اعتماد الشهادة الاحترافية، ويمكن للآخرين المساعدة في إعدادك للامتحان.

الدورة الأولى

أسس التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

هذه هي الدورة الأولى من سبع دورات في شهادة التسويق والتجارة الإلكترونية من جوجل، والتي ستزودك بالمهارات التي تحتاجها.

وتُكسب الدورة الأشخاص الذين يعملون في مجال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية المهارة على جذب عملاء جدد، وإشراك العملاء من خلال قنوات رقمية متنوعة، وكيفية الحصول على ولاء العملاء.

في هذه الدورة، ستتعلم مبادئ الرقمي والتجارة الإلكترونية وتحديد الأدوار وطبيعة تلك الوظيفة داخل المؤسسة. ستتعرف أيضًا على مسار التسويق وكيف الوصول إلى العميل.

ستحصل على معلومات من موظفي “جوجل” الذين يعملون حاليًا في هذا المجال، ويقدمون أنشطة عملية وأمثلة تحاكي مهام التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية الشائعة، وتساعدك على بناء مهاراتك وتهيئتك للوظيفة.

سيتم تجهيز الذين أكملوا الدورات السبع في هذا البرنامج للتقدم لوظائف المبتدئين في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. ولايشترط وجود خبرة سابقة.

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