الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة
اليوم.. بدء محاكمة المتهمة بقتل المبتعث الوليد الغريبي
عاجل.. سفارة المملكة في نيوزيلندا تُحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير
كيف تحصل على شهادة معتمدة من “جوجل” في التسويق الرقمي؟
“ناسا” تكشف عن “أفضل دليل” على وجود الماء بـ “المريخ” (فيديو)
وصول الطائرة الإغاثية السابعة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة

تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة
١١:٣٠:٠٠ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية شراء مدة الخدمة.

وقال المستفيد: راتب التقاعد (5956) ريالاً، أرغب في تعديلها وزيادة (44) ريالاً ليكون المعاش (6000) ريال.

وأضاف: لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريًا.

المنحة المقدمة للزواج

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أصدرت توضيحًا مهمًا حول المنحة المقدمة للزواج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المستفيدات من التأمينات قالت إنها تزوجت وتسأل عما إذا كانت تستطيع التقديم على المنحه “أونلاين”، أم يشترط زيارة الفرع؟

وبينت التأمينات” في ردها، أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة، ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

اقرأ أيضًا:

4 شروط و7 خطوات للحصول عليها.. تنويه مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول منحة الزواج

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التأمينات التأمينات الاجتماعية السعودية المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«صحة المدينة» تصدر أول أمر دفع مباشر مع «المالية» (صور)

«صحة المدينة» تصدر أول أمر دفع مباشر مع «المالية» (صور)

١٢:٤٢ ص، الأثنين، ١٥ مايو ٢٠١٧
ألعاب الأطفال البلاستيكية القديمة فيها سم قاتل.. تعرف عليه

ألعاب الأطفال البلاستيكية القديمة فيها سم قاتل.. تعرف عليه

٠٥:٥١ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
مجلس الضمان الصحي: في هذه الحالة يمكنك الحصول على الرعاية خارج شبكة التأمين

مجلس الضمان الصحي: في هذه الحالة يمكنك الحصول على الرعاية خارج شبكة التأمين

٠٢:٢٧ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
«الطب الوقائي» بالحرس الوطني: 35 إصابة بـ«كورونا» في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

«الطب الوقائي» بالحرس الوطني: 35 إصابة بـ«كورونا» في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية

٠٩:٤١ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *