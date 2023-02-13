تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول شراء مدة الخدمة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية شراء مدة الخدمة.

وقال المستفيد: راتب التقاعد (5956) ريالاً، أرغب في تعديلها وزيادة (44) ريالاً ليكون المعاش (6000) ريال.

وأضاف: لا يوجد نظام لشراء مدد الخدمة المتبقية في حال عدم بلوغ السن النظامية ووجود مدة مؤهلة لصرف المعاش، ويمكن لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية الاشتراك اختياريًا.

المنحة المقدمة للزواج

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أصدرت توضيحًا مهمًا حول المنحة المقدمة للزواج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المستفيدات من التأمينات قالت إنها تزوجت وتسأل عما إذا كانت تستطيع التقديم على المنحه “أونلاين”، أم يشترط زيارة الفرع؟

وبينت التأمينات” في ردها، أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة، ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب.

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