وصول الطائرة الإغاثية السابعة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

تواصل – واس:

وصلت مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

الدور الإنساني للمملكة

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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35 ألف ضحية للزلزال

وأكدت آخر إحصائيات رسمية، غير نهائية، أن الزلزال المدمّر قد سجل 35000 ضحية بين سوريا وتركيا، فيما تبقى الآمال موجودة بإنقاذ ناجيين جدد من تحت الأنقاض.

نحو 30 ألف قتيل في تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الأحد، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29.605 أشخاص.

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5300 قتيل في سوريا

بينما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا إلى 1414. وقالت في بيان إن عدد المصابين زاد إلى 2349 شخصًا.

بدوره، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 5300 في سوريا، ما يقارب 3886 منها في مناطق المعارضة وحدها.

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