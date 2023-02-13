“اليورو بـ 4.03”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين، 13 من فبراير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .