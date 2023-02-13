هل إجازة المرافق تُحتسب مع المرضي؟ “الموارد البشرية” توضح

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أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه لا يوجد ما تسمى بـ “إجازة مرافق” يتم احتسابها على غرار الإجازة المرضية.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كانت إجازة المرافق تحسب مع الإجازة المرضية (180 يومًا خلال أربع سنوات) أم فقط تحسب الإجازة المرضية.

وأجاب حساب “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”: “لايوجد في نظام العمل إجازة مرافق، ويمكن للطرفين الاتفاق على آلية لتنظيم هذا النوع من الإجازات أو بحسب ماتنص عليه لائحة تنظيم العمل للمنشأة”.

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لائحة تقارير منح الإجازات المرضية

تسمح المادة 117 من نظام العمل للموظف المريض بالحصول على إجازة مرضية لمدة 4 أشهر في المملكة.

ويكون توزيع 4 أشهر من الإجازة المرضية على النحو التالي:

-يتم دفع الشهر الأول بالكامل.

-يتم دفع 75% من إجمالي الراتب للشهرين الثاني والثالث.

-الشهر الرابع يكون غير مدفوع الأجر.

الانضمام إلى الإجازة السنوية مع الإجازة المرضية

-يمكن للموظف الانضمام إلى إجازته المرضية بإجازة سنوية وفقًا للمادة 82 من قانون العمل.

-لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عمل الذي كان في إجازة مرضية قبل إتمام فترة الأربعة أشهر.

-إذا مرض الموظف أثناء وجوده في إجازته السنوية، سوف يتم تعليق إجازته السنوية وستبدأ الإجازة المرضية من تاريخ تبرير الطبيب للمرض.

-يمكنه مواصلة إجازته السنوية بعد انتهاء الإجازة المرضية.

-في حال وجود أي تعارض بين سياسة الشركة ونظام العمل، يسود القانون.

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إجازة مرضية بسبب إصابة مكان العمل

في حالة إصابة الموظف أو مرضه بسبب إصابة في مكان العمل، يتحمل صاحب العمل التكلفة الكاملة للعلاج وفقا للمادة 133 من نظام العمل.

وفقا للمادة 137 من نظام العمل، يحق للموظف الحصول على الإجازات المرضية التالية خلال فترة التعافي من إصابة العمل:

– تعويض العجز الكلي وفًقا للمادة 137 من نظام العمل.

-إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة شهرين.

-يتم دفع 75% من إجمالي الراتب للأشهر العشرة القادمة إذا انقضت سنة واحدة أو إذا تبين طبيًا أنه غير لائق بدنيًا للعمل، تصنف الإصابة على أنها عجز كلي حيث يتم إنهاء عقد العمل.

– وفقا للمادة 138 من نظام العمل، في حالة العجز الكلي، يحق للموظف الحصول على راتب 36 شهرًا (بحد أدنى قدره: 54.000 ريال).

-لا يمكن لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال السنة الأولى وفق المادة 137 من نظام العمل.