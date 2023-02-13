الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. سفارة المملكة في نيوزيلندا تُحذّر المواطنين من هذا الأمر الخطير
كيف تحصل على شهادة معتمدة من “جوجل” في التسويق الرقمي؟
“ناسا” تكشف عن “أفضل دليل” على وجود الماء بـ “المريخ” (فيديو)
وصول الطائرة الإغاثية السابعة من المملكة لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
“اليورو بـ 4.03”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 196 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 196 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 196 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 196 ريالاً
١٠:٢٦:٠٨ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 13 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 224.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.62 ريال.

عيار 21 يسجل 196.28 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.28 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.85 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.16 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6976 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1570 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224.316 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 225.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.38 ريال.

عيار 21 يسجل 197.00 ريالاً

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.33 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7002 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1576 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.140 ريال.

اقرأ أيضًا:

الأسهم تختتم الأسبوع على انخفاض.. النفط يصعد والذهب يخسر

 

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
الرئيس اليمني يقيل قائد اللواء21 بشبوة ويحيله للمحاكمة

الرئيس اليمني يقيل قائد اللواء21 بشبوة ويحيله للمحاكمة

٠٨:٥١ م، الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠١٥
«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع تكوّن سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة على هذه المناطق

٠٧:٢٣ ص، الأحد، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. متضرر من «الأحوال المدنية» بأبها: موقعها يُعرِّض المراجعين للدهس وهذه مظاهر التخبط الإداري

بالفيديو.. متضرر من «الأحوال المدنية» بأبها: موقعها يُعرِّض المراجعين للدهس وهذه مظاهر التخبط الإداري

٠٢:١٢ م، الأربعاء، ١٦ أغسطس ٢٠١٧
توقعات بهطول أمطار متفرقة على مرتفعات جنوب وغرب المملكة

توقعات بهطول أمطار متفرقة على مرتفعات جنوب وغرب المملكة

١١:٣٦ ص، الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *