انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 196 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 13 من فبراير، مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 224.32 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.62 ريال.

عيار 21 يسجل 196.28 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 196.28 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.85 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.16 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6976 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1570 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 224.316 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 225.14 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 206.38 ريال.

عيار 21 يسجل 197.00 ريالاً

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 197.00 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 168.86 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 131.33 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 112.57 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7002 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1576 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 225.140 ريال.

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