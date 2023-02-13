هاشتاق “صيام الاثنين” يتصدر الترند.. ومغردون: “كُن من الصائمين”

تواصل – فريق التحرير:

راج هاشتاق “صيام الاثنين” على ترند المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات التي تطالب بأهمية صيام هذا اليوم لما له من فضل كبير.

وقال أحد المغردين: “غداً صيام يوم الاثنين (يقصد اليوم) أجر عظيم، فكن من الصائمين، وذكّر غيرك فـ هنيئاً لمن صام، وكتب الله أجركُم، قال رسول الله ﷺ : (من صام يومًا في سبيلِ اللهِ ، باعدَ اللهُ وجهَهُ عن النَّارِ سبعينَ خريفًا)”.

فضل صيام شهر رمضان

وأضاف آخر: “الصيامُ في الأشهر الحُرُم أشد استحبابًا وأعظم أجرًا فاغتنموا ماوفقكم الله إليه من إدراك هذا الشهر الحرام وأروا الله من أنفسكم خيرًا”.

وتابع ثالث: “من كان تحت رعاية الله وحفظه لم تضره الخلق ، اللهم احفظنا بحفظك واجعلنا تحت ولايتك ورعايته ورحمتك ولطفك يارحيم”.

واستكمل رابع: “لا تنسوا الوتر ودعواتكم لمن تحبون ولا تنسوا صيام الاثنين فمن لن يكن من الصائمين فكن من المذكرين به ولا تنسوا دعواتكم لمن تحبون وجزاكم الله خير”.

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