الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٣٢:٠٠ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل الآتية:

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المسميات الوظيفية

-مشرف الخدمات اللوجستية – التجارة الإلكترونية.
-مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية.
– مدير إدارة قضايا الجمارك.
– مدير الجودة والاستشارات والمتابعة.
– مدير الإبلاغ عن المخالفات.
– أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.
والمزيد …

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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