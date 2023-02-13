طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

تواصل – واس:

شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، عدة غارات على مواقع في قطاع غزة وأطلقت عدة صواريخ، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على أراضي ومواقع شمال وجنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في مدينة غزة، وتحديداً جنوب غربي المدينة، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد.

ودوت انفجارات ضخمة بفعل القصف، الذي تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين وبث حالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف على الأقل موقعاً وأرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار مادية دون أن يبلغ عن إصابات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفتين على موقع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأوقعت أضرارا جسيمة به.

وتحلق طائرات الاحتلال الحربية في أجواء غزة وعلى ارتفاعات منخفضة بين الحين والآخر، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع سماء القطاع.

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إدانة قرارات “الكابينت”

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في دولة الاحتلال “الكابينت”، وعدتها تصعيدا خطيرا للعدوان والحرب الشاملة المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة.

جاء ذلك ردا على مصادقة “الكابينت” بدولة الاحتلال، مساء أمس الأحد، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذه القرارات تجاوز لجميع الخطوط الحمراء المعروفة في إدارة الصراع، واستخفاف بالجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتقويض ممنهج لفرصة إحياء عملية السلام.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، بوصفها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.

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اقتحام نابلس

وأصيب العديد من الفلسطينيين، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

في سياق متصل، أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على بناية سكنية في البلدة القديمة بنابلس، تخللها اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

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