قصة الأجسام الطائرة التي أثارت الرعب بأمريكا وكندا

تواصل – وكالات:

على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة ظهور أجسام طائرة مجهولة، إلا أن هذه المرة اكتسبت زخمًا واسعًا منذ أسقطت الولايات المتحدة منطادًا صينيًا على سواحلها الشرقية، مطلع فبراير الجاري.

وفي أعقاب ذلك، وقعت 3 حوادث أخرى مماثلة حلقت فيها أجسام غريبة في الأجواء الأمريكية وأجواء كندا قبل أن يجري إسقاطها. ووقعت أحدث هذه الحوادث، مساء الأحد، عندما أسقط سلاح الجو الأمريكي، جسمًا مجهولاً فوق بحيرة هورون على الحدود الأمريكية الكندية.

ودخلت أمريكا الشمالية حالة تأهب مرتفعة بسبب حالات اقتحام لمجالها الجوي عقب ظهور المنطاد الذي بلغ طوله 60 متًرا، والذي اتهمت واشنطن بكين باستخدامه للتجسس على الولايات المتحدة، في حادث أدى إلى إلغاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن رحلة مخططًا لها إلى الصين قبل ساعات فقط من الوقت الذي كان مقررًا لإقلاعه.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن مقاتلة من طراز “إف- 16” أسقطت جسمًا مجهولاً، قالت إنه حلّق على ما يبدو بالقرب من مواقع عسكرية حساسة.

وأشارت إلى أنه لم يشكل خطرًا على الطيران المدني فحسب، بل كان أيضًا أداة محتملة للتجسس، موضحة أن أمر إسقاط الجسم المجهول جاء بناءً على أوامر من الرئيس جو بايدن.

وصفت شبكة “إي بي سي نيوز” الجسم الذي جرى إسقاطه بأنه ثماني الأضلاع، مع سلاسل تتدلى منه.

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أجسام من خارج كوكب الأرض

وفي أعقاب سلسلة من إسقاط أجسام طائرة مجهولة، قال قائد القيادة الشمالية الأمريكي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية الجنرال، جليندي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

وعندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها الطائرات الحربية الأمريكية بالكائنات الفضائية، أجاب: “لا أستبعد أي شيء.. سأترك الأمر لمجتمع المخابرات للكشف عن حقيقة ذلك”، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف: “في هذه المرحلة نواصل تقييم كل تهديد أو أي خطر محتمل غير معروف يقترب من أمريكا الشمالية بمحاولة التعرف عليه”.

لكن مسؤولاً دفاعيًا أمريكيا آخر، قال شريطة عدم الكشف عن هويته بعد الإحاطة الإخبارية، إن الجيش لم ير أي دليل يوحي بأًن أيا من تلك الأجسام من أصل خارج كوكب الأرض.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي في مقابلة مع محطة “إيه.بي.سي” التلفزيونية أمس الأحد إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين يعتقدون أن الجسمين الطائرين، اللذين أُسقط أولهما فوق البحر المتجمد بالقرب من ديدهورس بولاية ألاسكا يوم الجمعة ودُمر ثانيهما فوق يوكون أمس الأول السبت، كانا منطادين.

واعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن تكرار هذه الحوادث يثير الأسئلة بشأن أمن أمريكا الشمالية، ويرفع من منسوب التوتر بين واشنطن وبكين.

وفي عام 2021، أعلن مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية عن تشكيل قوة مهام خاصة للتحقيق في تقارير عن رؤية أجسام طائرة مجهولة الهوية (أطباق فضائية طائرة) كانت تحلق في المجال الجوي المحظور بالولايات المتحدة.

وفشلت وزارة الدفاع في إيجاد تفسير لعشرات من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة التي تم الإبلاغ عنها.

وأشارت الاستخبارات الأمريكية في تقرير صدر في يونيو 2021 إلى عدم توفر دليل حول وجود كائنات فضائية في السماء، لكنها أقرت بعدم امتلاكها تفسيرات بشأن عشرات الظواهر المرصودة من طيارين عسكريين.

ويصب الجيش والاستخبارات الأمريكية اهتمامهما، على تحديد ما إذا كانت هذه الأجسام الجوية مرتبطة بتهديدات توجه ضد الولايات المتحدة.

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ظهور الأجسام الطائرة

وتجدد الجدل بشأن الأجسام المجهولة بعد أن رصدت السلطات الأمريكية والكندية في نهاية يناير، منطادًا صينيًا، أقرت بكين أنه يعود لها، لكن الطرفين اختلفا بشأن طبيعته، وبينما تقول واشنطن إنه تجسسي، أكدت بكين مراًرا أنه لأغراض علمية وضل طريقه.

وبعدما حلق المنطاد لعدة أيام في سماء الولايات المتحدة، أمر الرئيس جو بايدن، بإسقاطه في 4 فبراير الجاري، بمقاتلات حربية أمام سواحل كارولينا الجنوبية المطلة على المحيط الأطلسي.

وذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير أن أجهزة المنطاد الصيني “مصنوعة بشكل واضح للمراقبة لأغراض تجسسية، ولا تتناسب مع معدات منطاد الطقس”.

ويوم الجمعة ، أسقطت مقاتلات حربية أمريكية جسمًا آخر شمالي ولاية ألاسكا.

وأفاد “البنتاجون” أن عملية الإسقاط تمت في المجال الجوي الأمريكي، وعلى ارتفاع عال، قبل أن يسقط الجسم المجهول قرب الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا.

وتكرر الأمر ذاته يوم السبت، حيث أسقطت مقاتلة حربية من طراز “إف-22” جسما حلّق فوق ارتفاع عال في أجواء مقاطعة يوكون الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، إنه أمر بإسقاط جسم مجهول اخترق المجال الجوي لبلاده. وأشار إلى أن الأمر تم عبر مقاتلة أمريكية، تعمل ضمن قيادة “نوراد” الجوية المشتركة بين كندا وأمريكا.

مسار الأجسام المجهولة

وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن والتي نشرها تقرير لموقع “سكاي نيوز عربية” عن الأجسام التي جرى إسقاطها، بمن فيها المنطاد الصيني، فإنها جاءت من شمالي المحيط الهادئ.

وحلقت هذه الأجسام فوق ولاية ألاسكا، ثم في الأجواء الكندية، قبل أن تشق طريقها نحو الولايات المتحدة. في حالتين على الأقل، طار المنطاد الصيني وجسم آخر غير معروف فوق مواقع عسكرية حساسة.