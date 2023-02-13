هاشتاق “رمضان بيكون” يتصدر الترند.. ومغردون: “ننتظر قدومه بفارغ الصبر”

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تصدر هاشتاق “رمضان بيكون” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات حبًا في الشهر الكريم وفرحًا بقرب قدومه.

وقالت مغردة: “من باب السعادة والطمانينة باقي على رمضان شهر و٧ أيام اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة و عافية وأحسن حال مجبورين الخاطر ومحاطين بالأهل والأحبة”.

ننتظر رمضان بفارغ الصبر

وأضاف آخر: “اللهم بلغنا شهر رمضان ووالدينا ومن نحب ونحن في أحسن حال، واجعلنا من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين، اللهم بلغنا صيامه وقيامه وارزقنا القبول فيه، اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن”.

وتابع ثالث: “رمضان بيكون شهر جبرنا باذن الله، عسى أن يأتي رمضان مُحملًا بإجابة دعواتنا، أن نجد مُرادنا فيه، عسى أن نجد مانحبه تمامًا كما تمنّينا، وأن تأتينا المسرّات من حيث لا نحتسب وتُجاب دعواتنا، وأن تُفتح لنا أبواب الخيرات جميعها في سيرنا، عسى أن نطمئن كثيرًا حتى لانخشى أي شيء”.

وقال مغرد رابع: “الواحد مستني شهر رمضان بفارغ الصبر لأنه بيجي في الوقت المناسب، الوقت اللي بيكون الواحد جاب أخره فيه، والدنيا عنده بايظه ما بين مشاكل نفسية وضغوط الحياه وذنوب وتقصير مع الله.. رمضان بيجي يجدد حياتك ونفسيتك عشان تقدر تكمل تاني اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا متقبلاً يارب العالمين”.

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