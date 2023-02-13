توضيح مهم من “حساب المواطن” حول “أهلية” أصحاب الحالات الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، تنبيهًا مهمًا يوضح فيه الموقف إزاء أصحاب الأمراض والحالات الصحية، وما إذا كانت تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالاستفادة من الدعم.

وردًا على استفسار تسأل صاحبته: “التقديم حساب المواطن للكفيفة هل تشملها الأهلية لظروفها الصحية؟”، أجابت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” بأنه “لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الصحية”.

وأتاحت في الوقت ذاته للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل:

-صك الملكية للسكن

-أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد

-أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص.

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توضيح مهم من “حساب المواطن” عند ظهور الدفعة “صفر”

خطوات الاعتراض على ظهور الدفعة صفر

وكشف “حساب المواطن” عما يتعين اتخاذه للاعتراض على ظهور الدفعة “صفر” في حساب المستفيد.

وقالت “خدمة المستفيدين”: “في حال كانت الدفعة “0.00” بإمكانك تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وبإمكانك تقديم اعتراض مالي من خلال التوجه إلى حسابك (الدفعات المالية)”.

هل يؤثر التغير في الراتب على الدعم؟

ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان التغير في الراتب يؤثر على الأهلية؟ كشف الحساب عن الخطوات التي يتعين على المستفيدين القيام بها في تلك الحالة.

وحددت “خدمة المستفيدين” الخطوات التي يتعين القيام بها في حال طرأ أي تغيير على بيانات المستفيد على النحو التالي:

– يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب-الافصاح عن الدخل) والإنتقال إلى”الإجراءات”يسار الصفحة).

– تعديل الدخل ثم حفظ.

– يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة.

خطوات التعرف على سبب عدم الأهلية

كشف برنامج “حساب المواطن” عن خطوات معرفة سبب “عدم الأهلية” للمتقدمين للحصول على الدعم.

وحدد البرنامج في رده على تساؤلات العديد من المستبعدين لعدم الأهلية، عبر حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، طريقة معرفة اسباب عدم الأهلية على النحو التالي:

-عن طريق حسابك في البوابة الالكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل).

-يلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية.

-يكون ذلك في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

يمكن برنامج حساب المواطن الذين رفضت طلباتهم، تقديم اعتراض من خلال الخطوات الأتية:

ادخل إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

انقر على زر الدورة الأهلية.

تحقق من حالة الأهلية وكود الخطأ ومعرفة سبب الرفض.

انقر على زر الاعتراض على الدورة الأهلية.

ارفع المستندات المطلوبة والتي توضح أهلية المتقدم.

انقر على طلب اعتراض الأهلية في حساب المواطن.

وتتم دراسة الطلب في غضون 15 إلى 90 يومًا، وفي حالة كان المتقدم يستحق الدعم يتم صرف جميع المبالغ المتأخرة مع الشهر الجديد عند الصرف.

طريقة أخرى للاعتراض

يتيح “حساب المواطن” أيضًا تقديم الشكاوى والمقترحات واعتراض الأهلية على رقم حساب المواطن وهو 19912، حيث تعمل خدمة العملاء في حساب المواطن من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح “حساب المواطن”، أنه يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك “دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة”.

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في وقت سابق بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.