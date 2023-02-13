6 خطوات لتفعيله.. “التعليم” تُطبّق المرحلة الثانية من نظام “حضوري”

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بعد نجاح تجربتها في المرحلة الأولى، تستعد وزارة التعليم، خلال الأيام القادمة، لتطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق “حضوري” في إدارات التعليم.

مميزات نظام “حضوري”

وعن أبرز سمات النظام “حضوري”، قالت الوزارة، في وقت سابق عبر الدليل المخصص للتطبيق، إن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.

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خطوات تفعيل النظام

وبيّنت إدارات التعليم أهم الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل النظام، عبر الآتي:

1 – إنشاء الموظفين والموظفات بريدًا وزاريًا تمهيداً لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.

2 – تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول.

3 – التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.

4 – عند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع.

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إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد

5 – يتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و”تحت الإجراء”.

6 – في حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة “لست في الموقع الصحيح للتحضير”.

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