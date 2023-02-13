تبرعات الحملة الشعبية لمتضرري الزلزال تتجاوز 312 مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

وصل حجم تبرعات الحملة الشعبية بالمملكة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا في اليوم السادس من إطلاقها إلى أكثر من 312 مليون ريال.

وبلغ مجموع التبرعات حتى لحظة إعداد التقرير 312 مليونًا و785 ألف ريال، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، التي أطلقها الأربعاء، مركز الملك سلمان للإغاثة.

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أكثر من مليون متبرع

فيما بلغ مجموع المتبرعين مليونًا و33 ألفًا و346 مشاركًا، وهو العدد المرشح للزيادة مع استمرار الحملة.

وانطلقت الحملة الثلاثاء، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

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وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوّته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وعلى إثر ذلك، اتجهت فرق طبية سعودية متخصصة إلى مطار أضنة التركي، كما تم تسيير عدد من الطائرات التي تحمل على متنها فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة، إلى جانب مساعدات طبية وإغاثية.