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بعد أسبوع من وقوعه.. إنقاذ امرأة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

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بعد أسبوع من وقوعه.. إنقاذ امرأة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

بعد أسبوع من وقوعه.. إنقاذ امرأة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

بعد أسبوع من وقوعه.. إنقاذ امرأة من تحت أنقاض الزلزال بتركيا
٠٨:٥٨:٥٧ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

تواصلت عمليات الإنقاذ للأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 170 ساعة على الزلزال، بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبعد سباق مع الزمن، نجحت الفرق في إنقاذ سيبال كايا (40 عامًا) من أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق دمره الزلزال في قضاء “إصلاحية” بالولاية.

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إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد 166 ساعة

وفي ولاية “أدي يامان” جنوب شرقي تركيا، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال سيدة على قيد الحياة من أنقاض مبنى، بعد 166 ساعة على الزلزال.

وقال رئيس بلدية مانيسا، جنكيز أرغون، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن فرقهم العاملة في ولاية أدي يامان نجحت في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، من تحت أنقاض مبنى في قضاء “بسني”.

وأعرب عن شكره لكافة الفرق التي أسهمت في انقاذ “أرنغول أوندر” بعد مرور 166 ساعة على كارثة الزلزال.

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إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 160 ساعة

ونجحت فرق الإغاثة والنجدة في إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي جنوبي تركيا بعد مضي 160 ساعة على كارثة الزلزال.

وقال مراسل وكالة “الأناضول”، إن الفرق أخرجت الطفل يغيت شهان (9 أعوام) حيًا من الأنقاض في منطقة أنطاكيا بولاية هاتاي. وجرى تسليم يغيت إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.

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