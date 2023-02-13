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وكيل الشؤون الفكرية بالمسجد الحرام يُحذّر الشباب من هذا الأمر
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وكيل الشؤون الفكرية بالمسجد الحرام يُحذّر الشباب من هذا الأمر

وكيل الشؤون الفكرية بالمسجد الحرام يُحذّر الشباب من هذا الأمر

وكيل الشؤون الفكرية بالمسجد الحرام يُحذّر الشباب من هذا الأمر
٠٧:٤٠:٢٢ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن علي بن حامد النافعي، وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية بالمسجد الحرام، عن تدشين مركز لمواجهة الانحرافات الفكرية وإدارة لنشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان، إيماناً من رئاسة الحرمين وقيم المملكة بضرورة نشر قيم الوسطية والاعتدال.

وحذر – بحسب المدينة – من الإشاعات المغرضة داعيا الشباب إلى الثقة في علمائهم وولاة أمرهم. وأشار إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الفكري وذلك من خلال الروبوت الآلي الذي يتولى الاجابة على تساؤلات الزوار.

إيفاد 34 منسوبًا للدراسة والحصول على ماجستير اعتدال 

وأشار إلى أن الرئاسة أوفدت 34 موظفاً من منسوبيها للدراسة والحصول على ماجستير اعتدال من مركز الأمير خالد الفيصل.

في سياق متصل، وجهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رسالة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد الحرام.

وقالت شؤون الحرمين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أخي قاصد المسجد الحرام.. ممارسة التسول مخالفة يعاقب عليها النظام ولا يسمح بممارسة نشاط البيع داخل ساحات المسجد الحرام”.

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