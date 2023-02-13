منها منع الدعايات والطباعة خارج المدرسة.. 13 ضابطًا لأسئلة الاختبارات

تواصل – فريق التحرير:

بدأت مدارس التعليم العام، مطلع الأسبوع الحالي، بإعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وكانت وزارة التعليم قد حددت، الخميس القادم، آخر موعد لاستلام النسخة الورقية من نماذج أسئلة اختبارات نهاية الفصل الثاني ونماذج الإجابة من المعلمين والمعلمات، وفقًا لـ”عكاظ”.

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13 ضابطًا لأسئلة الاختبارات

وأكدت الوزارة على أن أسئلة الاختبارات لا بد أن تشملها الضوابط الآتية:

1 – الاهتمام بورقة الأسئلة من حيث الإخراج، ويتضمن مراعاة الآتي: تنظيم البيانات الخاصة برأس الصفحة، على أن تشمل البيانات في أعلى ورقة الأسئلة إدارة التعليم، اسم المدرسة، اسم المادة، الصف الدراسي، القسم، الفصل الدراسي، الدور، العام الدراسي والزمن، ويدون أسفل الصفحة بعض العبارات الإرشادية مثل: (يتبع، تمت الأسئلة).

2 – طباعة الأسئلة بشكل منسق وخط واضح بالحاسب الآلي.

3 – العناية بالترتيب والتفريع والترقيم.

4 – ضبط الكلمات بالشكل كلما تطلب الأمر، كي لا تكون هناك حاجة لقراءتها للطلاب.

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ضوابط خاصة بالأسئلة

5 – الفصل بمسافة كافية بين التعليمات والأسئلة.

6 – ضرورة الفصل بين كل سؤال والذي يليه بمسافة كافية.

7 – عدم تجزئة السؤال على صفحتين متتاليتين.

8 – التأكد من كتابة أسماء معدي الأسئلة وتواقيعهم في آخر ورقة من نموذج الإجابة.

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منع الدعايات والطباعة خارج المدرسة

9 – أكدت الوزارة على منع طباعة الأسئلة خارج المدرسة.

10 – عدم تضمين ما لا يخص المادة من الدعايات أو غيرها.

11 – تُكتب نماذج الإجابة للأسئلة لتكون وافية تماماً.

12 – تُوزع الدرجات على كل سؤال متناولة الجزئيات، وذلك على الهامش الأيسر للورقة، مع مراعاة مناسبة الدرجة المخصصة للسؤال مع المحتوى.

13 – يقوم معد الأسئلة ونماذج الإجابة بمراجعتها بعد الانتهاء من إعدادها للاطمئنان على أنها في مجموعها تشكل تقويماً موضوعياً عادلاً لتحصيل الطالب.