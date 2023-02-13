عاجل.. هزة جديدة تضرب قهرمان مرعش التركية بعد أسبوع على الزلزال

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بعد مرور أسبوع على كارثة زلزال تركيا، ضربت هزة جديدة مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا، والتي تعتبر مركز الزلزال السابق.

الهزة بقوة 4.6 درجات

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) مساء أمس الأحد، في بيان، إنه وقع زلزال بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش، وتم إيقاف عمليات الإنقاذ مؤقتًا، وفقًا لـ”تركيا الآن”.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقعت الهزة على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض (38.07 شمالا) وخط طول (36.63 شرقا).

جاء ذلك بعد أسبوع تماماً من زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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35 ألف ضحية للزلزال

أكدت آخر إحصائيات رسمية، غير نهائية، أن الزلزال المدمّر قد سجل 35000 ضحية بين سوريا وتركيا، فيما تبقى الآمال موجودة بإنقاذ ناجيين جدد من تحت الأنقاض.

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نحو 30 ألف قتيل في تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الأحد، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29.605 أشخاص.

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5300 قتيل في سوريا

بينما أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا إلى 1414. وقالت في بيان إن عدد المصابين زاد إلى 2349 شخصًا.

بدوره، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 5300 في سوريا، ما يقارب 3886 منها في مناطق المعارضة وحدها.

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