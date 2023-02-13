“الأرصاد” ينبه: رياح نشطة وأتربة مثارة على “المدينة” حتى هذه الساعة

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

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رياح وأتربة حتى السابعة مساءً

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاع الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأشار المركز إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

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هطول أمطار رعدية

وفي السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

وأكد المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والمدينة المنورة.

كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتابع المركز أن تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة عسير ونجران.