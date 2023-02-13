تنديد فلسطيني بشروع المحتل بناء 9 بؤر استيطانية

تواصل – واس:

أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، عزم الاحتلال الغاشم، بناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، عاداً ذلك بمثابة تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني.

الاستيطان كله غير شرعي

وأكد أبو ردينة، أمس الأحد، في بيان، أن الإجراءات الأحادية مرفوضة، حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيراً في الوقت ذاته أن الاستيطان كله غير شرعي، وكله إلى زوال.

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إصابة العشرات من الفلسطينيين

وفي سياق آخر، أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء أمس، خلال اعتداء جيش الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 71 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في قمع جيش الاحتلال للفلسطينيين، على أبواب جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بينهم أربعة أصيبوا بالرصاص المعدني.

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استشهاد طفل فلسطيني

وكان قد استشهد طفل وجرح عدد آخر خلال اقتحام جيش الاحتلال، مساء أمس، مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

كما هدم جيش الاحتلال، منزلاً ومنشآت زراعية، في قرية فصايل بمدينة أريحا، في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية؛ لتعزيز وتكريس الاستيطان والتهويد.