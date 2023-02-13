الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تنديد فلسطيني بشروع المحتل بناء 9 بؤر استيطانية
ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 35 ألفًا.. وآمال بإنقاذ ناجيين جدد
ينافس سامسونج وهواوي.. 8 مواصفات قياسية لهاتف أوبو الجديد القابل للطي
توقعات بتجاوز حصيلة قتلى زلزال تركيا 50 ألفا
توقعات الأرصاد: موجة باردة وضباب على 3 مناطق حتى الثامنة صباحًا
كلب مدرب أنقذ 40 شخصًا ونام بعد 56 ساعة عمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنديد فلسطيني بشروع المحتل بناء 9 بؤر استيطانية

تنديد فلسطيني بشروع المحتل بناء 9 بؤر استيطانية

تنديد فلسطيني بشروع المحتل بناء 9 بؤر استيطانية
٠٥:٠٢:٣١ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، عزم الاحتلال الغاشم، بناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، عاداً ذلك بمثابة تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني.

الاستيطان كله غير شرعي

وأكد أبو ردينة، أمس الأحد، في بيان، أن الإجراءات الأحادية مرفوضة، حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيراً في الوقت ذاته أن الاستيطان كله غير شرعي، وكله إلى زوال.

اقرأ أيضًا:

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

إصابة العشرات من الفلسطينيين

وفي سياق آخر، أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، مساء أمس، خلال اعتداء جيش الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 71 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في قمع جيش الاحتلال للفلسطينيين، على أبواب جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بينهم أربعة أصيبوا بالرصاص المعدني.

اقرأ أيضًا:

مستوطنون ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية

استشهاد طفل فلسطيني

وكان قد استشهد طفل وجرح عدد آخر خلال اقتحام جيش الاحتلال، مساء أمس، مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

كما هدم جيش الاحتلال، منزلاً ومنشآت زراعية، في قرية فصايل بمدينة أريحا، في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية؛ لتعزيز وتكريس الاستيطان والتهويد.

الكلمات الدلالية:
الاحتلال الصهيوني الاستيطان الشرعية الدولية الضفة الغربية بناء 9 بؤر استيطانية فلسطين

مواد ذات صلة

المزيد
صهاينة متطرفون يقتحمون باحات “الأقصى” وحملة اعتقالات بالضفة

صهاينة متطرفون يقتحمون باحات “الأقصى” وحملة اعتقالات بالضفة

١١:٤١ ص، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
35 بمكة و18 بحائل.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة

35 بمكة و18 بحائل.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة

١١:٤٨ ص، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
ميزانية المملكة: الإيرادات 692 مليار ريال.. والعجز 198 مليار

ميزانية المملكة: الإيرادات 692 مليار ريال.. والعجز 198 مليار

٠٤:١٥ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦
أكبر 10 شركات لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022

أكبر 10 شركات لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في 2022

٠٩:١١ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *