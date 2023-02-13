ينافس سامسونج وهواوي.. 8 مواصفات قياسية لهاتف أوبو الجديد القابل للطي

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تستعد شركة أوبو، خلال أيام قليلة، لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي، والذي ستنافس به هواتف سامسونج وهواوي، حيث يعد الهاتف واحدًا من أفضل الخيارات الموجودة لمحبي الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص.

وسيطلق هاتف أوبو الجديد Oppo Find N2 Flip القابل للطي في الأسواق العالمية بمواصفات قياسية في الأداء والبطارية، كما يعد الهاتف واحد من أفضل الخيارات الموجودة لمحبي الهواتف القابلة للطي بسعر أرخص.

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مواصفات قياسية لهاتف أوبو الجديد

وتعقد شركة أوبو حدثًا عالميًا لإطلاق Oppo Find N2 Flip القابل للطي في لندن يوم 15 فبراير المقبل، وسيتضمن الإطلاق الميزات التالية:

1 – يعد الإطلاق الأول للهاتف في الأسواق العالمية بعد شهرين من طرحه رسميًا في الصين منذ فترة.

2 – تتطلع أوبو إلى معالجة هيمنة شركة سامسونج من خلال سلسلة Galaxy Z Flip ، وكذلك هواتف شركة هواوي المميزة، بحسب تقرير من موقع Notebookcheck .

3 – يأتي هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة بدقة مع جودة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى شاشة ثانوية من نوع OLED قياس 2.26 بوصة.

4 – يتميز هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسة بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

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مساحة تخزين 512 جيجا بايت رام

5 – بطارية الهاتف سعة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

6 – يعمل هاتف أوبو Oppo Find N2 Flip بمعالج مميز من نوع Dimensity 9000+ SoC من شركة ميديا تيك التايوانية.

7 – يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5.

8 – مساحة تخزين الهاتف تصل لـ 512 جيجا بايت رام.

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