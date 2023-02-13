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توقعات بتجاوز حصيلة قتلى زلزال تركيا 50 ألفا
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توقعات بتجاوز حصيلة قتلى زلزال تركيا 50 ألفا

توقعات بتجاوز حصيلة قتلى زلزال تركيا 50 ألفا

توقعات بتجاوز حصيلة قتلى زلزال تركيا 50 ألفا
٠٣:٠٩:٢٦ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع كبير مسؤولي الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، أن تصل حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألف شخص.

تضاعف العدد

وقال جريفيث:” أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى ما تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر”، حسب “سكاي نيوز” و”الشرق الأوسط”.

زيارة كهرمان مرعش 

وزار جريفيث، مدينة كهرمان مرعش التركية، مركز الزلزال بقوة 7.8 درجة، الذي وقع الاثنين وتسبب بسقوط 28 ألفاً و191 قتيلاً، بينهم 24 ألفاً و617 في هذا البلد، و3574 في سوريا المجاورة.

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28 ألف قتيل

وتقدر التقارير الرسمية عدد القتلى حاليا بأكثر من 28 ألف قتيل، وفي تركيا فقط، بلغ عدد القتلى 24 ألفا و617، كما تم تسجيل 3574 حالة وفاة أخرى في سوريا.

وشرد الزلزال ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا وحدها، وفق الأمم المتحدة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت نداءً لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

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