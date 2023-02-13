توقعات الأرصاد: موجة باردة وضباب على 3 مناطق حتى الثامنة صباحًا

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، أجواء بادرة وتكون الضباب الكثيف على كل من عسير ومكة المكرمة والحدود الشمالية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على مكة المكرمة وعسير حتى الساعة التاسعة صباحاً، بينما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من صباح الإثنين، على منطقة الحدود الشمالية.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكوّن الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

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