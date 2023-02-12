هل فكرت في الاختلاف بينهما.. ما الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية؟

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أوضح م.غسان سويدان، مدير مرصد الزلازل في الأردن، الفرق بين مصطلحي الزلزال والهزة الأرضية، وهل معنى الكلمتين واحد ام يوجد اختلاف

حسب القوة

وقال سويدان إن مصطلح الزلزال والهزة الأرضية لهما نفس المعنى اهتزاز مفاجئ للأرض، بيد أنه غالبا يستخدم المصطلح حسب القوة.

وأشار إلى أنه أذا كان الاهتزاز قوي غالباً يستخدم مصطلح زلزال في حين إذا كان خفيفا يستخدم هزة، حسب “عمون”.

كما نوّه أنه يطلق مصطلح الهزة أيضا على الهزات الصناعية الناتجة عن تفجيرات مقالع على سبيل المثال.

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2400 هزة ارتدادية

وقالت إدارة الكوارث التركية، أمس الأحد، إنها سجلت 2400 هزة ارتدادية، منذ زلزال الإثنين الماضي المدمر، كاشفة في الوقت نفسه عن إجلاء نحو 148 ألف شخص من المناطق المنكوبة لولايات أخرى.

35 ألف قتيل

وفي السياق ذاته، ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من الشمال السوري وجنوب تركيا إلى نحو 35 ألف قتيل، فيما أضافت تركيا 4600 حالة وفاة إلى حصيلة قتلى الزلزال خلال الساعات الماضية، حسب “العربية”.

وتتواصل جهود الإغاثة والبحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة لإنقاذ الناجين والعالقين بين أنقاض الزلزال وتقديم المساعدات، فيما تنطلق الطائرة السابعة من الجسر الجوي السعودي إلى مناطق الزلزال.