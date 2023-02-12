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أبل تتراجع عن تسريح آلاف الموظفين .. تعرف على السبب
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أبل تتراجع عن تسريح آلاف الموظفين .. تعرف على السبب

أبل تتراجع عن تسريح آلاف الموظفين .. تعرف على السبب

أبل تتراجع عن تسريح آلاف الموظفين .. تعرف على السبب
٠٢:١٢:١٥ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، التراجع عن تسريح آلاف الموظفين بسبب المخاوف من ضغوط الجمعيات الحقوقية والنقابات العمالية والمعنية بحقوق الموظفين.

وتفصيلاً، لم تلجأ آبل إلى التسريح الجماعي الذي يحدث في أمازون دوت كوم، وفي جوجل التابعة لشركة ألفابت، وفي ميتا بلاتفورمس وغيرهم من العمالقة.

وضع الموظفين في أبل

وقال بيتر جارنري، من مصرف ساكسو بنك: “يشير هذا إلى جودة إدارة أفضل في آبل مقارنة بشركات التكنولوجيا الأخرى، التي أخطأت بوضوح قراءة الإشارات خلال جائحة كورونا”.

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وخلال الجائحة، أقرت شركات كثيرة في مجال التكنولوجيا بأنها وظفت عدداً كبيراً مع تزايد العمل عن بعد بسبب كورونا، حيث راهنت على أن تغير أسلوب الحياة – بما في ذلك العمل عن بعد والانفاق على التجارة الإلكترونية وعادات ألعاب الفيديو – سوف يجلب مزيدا من العائدات، وهي الآن تواجه تداعيات ذلك.

شركات عملاقة تسرح الموظفين

وأعلنت شركة “زووم تكنولوجيز”، وهي إحدى أكبر الشركات المستفيدة من عمليات الإغلاق لمكافحة كورونا، الأسبوع الجاري خفض 15% من وظائفها.
وعلى الجانب الآخر، كانت أبل أكثر حذرا، حيث لم يزد عدد موظفيها سوى 20 % من 2020 إلى 2022، مقارنة بزيادة 60 % في ألفابيت، وتقريبا 100% في أمازون.

وكانت كل من شركتي ألفابيت وأمازون قد أعلنتا في وقت سابق، عن تسريح نحو 30 ألف موظف معاً.

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