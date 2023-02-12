كلب مدرب أنقذ 40 شخصًا ونام بعد 56 ساعة عمل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لكلب إنقاذ، نام بعد 56 ساعة من العمل والبحث.

أنقذ 40 شخصا

وأفادت مصادر أن الكلب الذي ظهر في الصورة، وجد أكثر من 40 شخصا مغمورا تحت الأنقاض، وكلما كان يجلس ليستريح يسكبون عليه القليل من الماء ليعود من جديد.

اقرأ أيضا:

“رب لم تترك يوسف فلا تتركني”.. مشاهد إيمانية مؤثرة من زلزال تركيا (فيديو)

يقود فريق الإنقاذ

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت مقطع فيديو يظهر كلبا من قرية منكوبة في مرعش يقود فريق الانقاذ الذي أضاع طريقه إلى القرية.

وبحسب ما تم تداوله كان أهالي القرية الكلب ليأتي بالمنقذين، حيث يظهر الكلب بالفعل وهو يركض امام فريق الإنقاذ في الثلوج لأخذهم إلى القرية المنكوبة.

كلب ينقذ 12 شخصا:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية مساعدة كلب متدرب في عملية إنقاذ وصلت إلى 12 شخصا، كانوا موجودين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

وبحسب ما ذكرته قناة ” تي أر تي” التركية، فإن كلب بحث وإنقاذ يدعى “صلة” ساعد في إنقاذ 12 شخصاً من تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الزلازل في مدن جنوبي تركيا.

وأوضحت أن الكلاب المُدرّبة تلعب دوراً مهماً في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بالمناطق المنكوبة.