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الأمل يتجدد.. إنقاذ امرأة بعد 165 ساعة على الزلزال المدمر

الأمل يتجدد.. إنقاذ امرأة بعد 165 ساعة على الزلزال المدمر

الأمل يتجدد.. إنقاذ امرأة بعد 165 ساعة على الزلزال المدمر
٠٢:٠٣:٠١ ص، الإثنين، ٢٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال وإنقاذ امرأة بعمر 44 عاما من تحت الأنقاض في ولاية أديمان جنوبي تركيا.

تواصل جهود البحث

وخرجت المرأة ‏بعد 165 ساعة على الزلزال، حسب وكالة “الأناضول”، فيما تتواصل أعمال الإغاثة والإنقاذ لاستخراج العالقين والناجين من بين ركام الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

وتوثق فرق الإنقاذ، العديد من الحالات في المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا، لإنقاذ الناجين، في أكبر كارثة إنسانية تشهدها المنطقة.

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مشاهد إيمانية

تعددت المشاهد الإيمانية للناجين من تحت الركام الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، حيث كان الناجون في ذكر دائم لله رب العالمين بينما هم تحت ركام وحجارة وحديد وتراب، ولا يعلمون هل سيخرجون أحياء أم أموات.

يقرأ القرآن طوال 100 ساعة

وتداول المغردون عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تمكن فرق الإنقاذ من إخراج مواطن تركي من تحت الركام الذي خلفه الزلزال المدمر في مدينة قهرمان مرعش التركية، حيث كان يقرأ القرآن في تلك اللحظات.

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